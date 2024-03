Marselha perde no campo do Rennes em França

Terrier, aos 21 minutos, e Bourigeaud, aos 78, de grande penalidade, fizeram os golos do Rennes, que passou a somar 39 pontos, os mesmos do Marselha, e a três do Lens, sexto classificado, na luta pelas provas europeias.O Marselha é rival nos quartos de final da Liga Europa do Benfica, único sobrevivente português esta época nas competições europeias.Já o Mónaco falhou o acesso ao segundo lugar, ao empatar na receção ao Lorient (2-2), com os forasteiros a salvarem um ponto já nos descontos, aos 90+4 minutos, por Bakayoko.O Mónaco segue assim no terceiro posto a um ponto do Brest, segundo, que empatou (1-1) na receção ao Lille, de Paulo Fonseca.A equipa do técnico português está no quarto posto, em igualdade com o Nice, a três pontos do Mónaco.