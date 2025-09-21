Marselha-PSG adiado para segunda-feira

“O clássico entre Marselha e PSG foi adiado para segunda-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa). Devido à previsão de mau tempo para a região de Marselha, a partida, que estava marcada para esta noite, foi adiada por decisão do prefeito de Bocas do Ródano”, comunicou a Liga de Futebol Profissional francesa (LFP), através das redes sociais.



O departamento onde se localiza Marselha está sob alerta laranja, devido à forte chuva e às inundações que poderão ocorrer em França das 19:00 às 22:00 locais, período que coincidiria com o embate inicialmente agendado para as 20:45 (19:45 em Lisboa), no Estádio Vélodrome.



“Nessas condições, o prefeito pede a todos os cidadãos que evitem viajar e que não se aventurem nas estradas, além de pedir maior cautela na cidade, devido ao risco de deslizamentos urbanos”, observou, perante a possibilidade de uma assistência acima dos 65.000 espetadores num encontro entre as equipas mais tituladas do futebol francês.



A nova data da partida de encerramento da quinta jornada da prova foi acordada com os dois clubes, apesar de coincidir com a gala da Bola de Ouro, que acontecerá no Théâtre du Châtelet, em Paris, tendo nove jogadores do campeão europeu PSG nomeados para os principais prémios individuais, tal como o respetivo treinador, o espanhol Luis Enrique.



O conjunto dos internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos lidera a Ligue 1, provisoriamente com os mesmos 12 pontos do Lyon, treinado por Paulo Fonseca, que venceu na receção ao Angers (1-0), na sexta-feira.



Se os parisienses levam quatro triunfos em outros tantos jogos, o vice-campeão gaulês Marselha soma duas vitórias e dois empates, seguindo no oitavo lugar, com seis pontos.



Paris Saint-Germain e Marselha são adversários do bicampeão português Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões e visitarão o Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 22 de outubro e 20 de janeiro de 2026, na terceira e sétima de oito jornadas, respetivamente.