Marselha recupera o segundo lugar, Estrasburgo sobe a quarto em França

Aos 21 minutos, Rabiot cruzou na esquerda e o defesa Gabriel Suazo, acrobático, fez autogolo, com o chileno a redimir-se aos 28 ao assistir o camaronês Frank Magri para o empate.



Aos 57, o britânico Mason Greenwood recolocou os marselheses na frente e aos 64 Rabiot amplicou para 3-1, com disparo à meia-volta: aos 76 o médio suíço Vincent Sierro antecipou-se à defesa e reduziu para 3-2, insuficiente para resgatar um ponto frente a um rival que vinha de três derrotas consecutivas.



O PSG é campeão a seis rondas do fim, com 74 pontos, seguido do Marselha, com 52, com o Mónaco, que perdeu 2-1 em Brest, a cair para o terceiro posto, com 50.



O Estrasburgo de Diego Moreira continua em alta, tendo conseguido importante êxito por 1-0 no reduto do aflito Reims, com golo prematuro de Ismael Doukoure, logo aos quatro minutos.



Com o triunfo, e aproveitando as derrotas de Nice e Lille, subiu a quarto, com 49 pontos, mais um do que o Lyon treinado por Paulo Fonseca, com 48, enquanto a dupla perdedora está com 47.



Já o Reims, no qual Buta entrou aos 69, caiu para a zona de despromoção e é 18.º e antepenúltimo, com 26 pontos, a um do Le Havre, que vem de dois êxitos consecutivos, e do Angers, com cinco derrotas consecutivas.



Em maré positiva, o Le Havre continua recuperar, impondo-se por 2-0 em casa do lanterna vermelha Montpellier, com somente 15 pontos, saltando, pela primeira vez em muito tempo, para a zona de permanência, ao conseguir 10 pontos nos últimos 15 possíveis.



Com um triunfo por 1-0 sobre o Saint-Etiênne, penúltimo, com 23 pontos, a quatro da salvação, o Lens manteve o nono lugar, com 42, a cinco do sexto, que vale uma vaga na Liga Conferência.



Num embate entre rivais relativamente tranquilos, o Auxerre venceu por 1-0 em casa do Rennes, mantendo-se em 10.º, com 38, enquanto os anfitriões são 12.º, com 32.