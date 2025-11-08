Futebol Internacional
Marselha sobe a primeiro em França
O Marselha venceu em casa por 3-0 o Brest, para a 12.ª jornada da Liga francesa, e ascendeu provisoriamente a liderança, com um ponto de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, que joga no domingo.
O internacional inglês Ángel Gomes inaugurou o marcador aos 25 minutos, aproveitando um erro crasso do guarda-redes do Brest, Radoslaw Majecki, e o compatriota Mason Greenwood ampliou a vantagem para 2-0, aos 33, na conversão de uma grande penalidade.
Já perto do fim da partida, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fechou a contagem em 3-0, aos 81 minutos, com um golo de belo efeito, que deu corpo à superioridade demonstrada pela equipa de Marselha no Vélodrome.
O Marselha assumiu a liderança da liga gaulesa, com 25 pontos, com mais um do que Paris Saint-Germain, segundo, e mais três do que o Lens, terceiro, que nesta ronda, defrontam Lyon, de Paulo Fonseca (sexto, com 20), e Mónaco (quinto, também com 20), respetivamente.
