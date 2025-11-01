Futebol Internacional
Marselha sobe a segundo na Liga francesa
O Marselha subiu hoje à segunda posição da Liga francesa de futebol, depois de vencer na visita ao Auxerre (1-0), na 11.ª jornada, beneficiando ainda da derrota do Mónaco na receção ao Paris FC (1-0).
Já conhecedores do resultado do Mónaco, os marselheses decidiram o encontro na primeira parte, por Angel Gomes (30 minutos), com o Auxerre ainda a empatar por Danny Namaso (49), mas o avançado emprestado pelo FC Porto viu o golo ser anulado pelo videoárbitro.
O Marselha conseguiu segurar a vantagem mínima até final, apesar de Ulisses Garcia ter sido expulso, com vermelho direto, aos 65 minutos, com o Auxerre, 17.º e penúltimo classificado, a ficar igualmente reduzido a 10, mas já nos instantes finais, depois de Sinaly Diomande ver o segundo amarelo, aos 90+3.
Os marselheses subiram ao segundo lugar, com mais dois pontos do que o Mónaco, que foi surpreendido em casa pelo Paris FC, com um golo de Moses Simon, aos 53 minutos, a ser suficiente para dar a vitória ao clube que subiu à Liga francesa este ano e que ocupa o 10.º posto.
Mais cedo, o Paris Saint-Germain tinha conseguido um sofrido triunfo em casa frente ao Nice, por 1-0, com o golo da vitória a surgir no último lance do encontro, pelo português Gonçalo Ramos, deixando os campeões com dois pontos de vantagem sobre o Marselha e quatro sobre o Mónaco.
Quando já parecia que o campeão iria somar o quarto empate nos últimos cinco encontros, Gonçalo Ramos, lançado aos 72 minutos, marcou após um primeiro desvio do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, na sequência de um canto, aos 90+4 minutos.
Os parisienses, adversários do Sporting na Liga dos Campeões, tiveram os lusos Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no ‘onze’, enquanto o Nice, que vai defrontar o FC Porto e o Sporting de Braga na Liga Europa, interrompeu, com Tiago Gouveia como titular, uma sequência de três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder, ocupando o oitavo lugar, com 17 pontos.
O Marselha conseguiu segurar a vantagem mínima até final, apesar de Ulisses Garcia ter sido expulso, com vermelho direto, aos 65 minutos, com o Auxerre, 17.º e penúltimo classificado, a ficar igualmente reduzido a 10, mas já nos instantes finais, depois de Sinaly Diomande ver o segundo amarelo, aos 90+3.
Os marselheses subiram ao segundo lugar, com mais dois pontos do que o Mónaco, que foi surpreendido em casa pelo Paris FC, com um golo de Moses Simon, aos 53 minutos, a ser suficiente para dar a vitória ao clube que subiu à Liga francesa este ano e que ocupa o 10.º posto.
Mais cedo, o Paris Saint-Germain tinha conseguido um sofrido triunfo em casa frente ao Nice, por 1-0, com o golo da vitória a surgir no último lance do encontro, pelo português Gonçalo Ramos, deixando os campeões com dois pontos de vantagem sobre o Marselha e quatro sobre o Mónaco.
Quando já parecia que o campeão iria somar o quarto empate nos últimos cinco encontros, Gonçalo Ramos, lançado aos 72 minutos, marcou após um primeiro desvio do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, na sequência de um canto, aos 90+4 minutos.
Os parisienses, adversários do Sporting na Liga dos Campeões, tiveram os lusos Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no ‘onze’, enquanto o Nice, que vai defrontar o FC Porto e o Sporting de Braga na Liga Europa, interrompeu, com Tiago Gouveia como titular, uma sequência de três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder, ocupando o oitavo lugar, com 17 pontos.