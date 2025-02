Marselha vacila em Auxerre na perseguição ao líder destacado Paris Saint-Germain



Redação, 22 fev 2025 (Lusa) - O Marselha vacilou hoje na perseguição ao líder isolado e tricampeão Paris Saint-Germain, ao perder na visita ao Auxerre (3-0), da 23.ª jornada da Liga francesa de futebol, num jogo em que alinhou meia hora em inferioridade numérica.



No Estádio Abbé-Deschamps, os anfitriões chegaram ao intervalo em vantagem, com um golo de Gaëtan Perrin (minuto 34), antes de os marselheses ficarem reduzidos a 10 no segundo tempo, face à expulsão com duplo amarelo do canadiano Derek Cornelius (63).



Com tentos aos 77 minutos, de grande penalidade, e 90+1, o brasileiro Jubal, ex-defesa central de Arouca, Vitória de Guimarães, Portimonense, Boavista e Vitória de Setúbal, dilatou a margem para o Auxerre, que quebrou uma sequência de seis empates e quatro derrotas na Ligue 1 com a primeira vitória em três meses e está em 10.º, com 28 pontos.



Na segunda posição, com 46 pontos, permanece o Marselha, que vinha de três triunfos consecutivos e pode ver o Paris Saint-Germain alargar uma vantagem de 10 pontos na liderança, caso o conjunto dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, se imponha no domingo na visita ao Lyon, de Paulo Fonseca.



Mais perto do Marselha ficou o Lille, que subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 41 pontos, na senda de um êxito caseiro sobre o Mónaco (2-1), que tinha sido eliminado na terça-feira pelo Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Um ‘bis’ do islandês Hákon Haraldsson (22 e 42 minutos) encaminhou a segunda vitória seguida dos ‘dogues’, que tiveram André Gomes no banco de suplentes e Tiago Santos ausente, por lesão, com o japonês Takumi Minamino a reduzir pelos monegascos (45+1).



O Lille acedeu ao último lugar de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época, deixando para trás o Mónaco, quinto classificado, que regressou às derrotas e contabiliza os mesmos 40 pontos do Nice, quarto e anfitrião no domingo do Montpellier, 18.º e último.



O segundo dia da 23.ª ronda da Liga francesa contemplou ainda um empate entre Saint-Étienne e Angers (3-3), no qual os visitantes resgataram um ponto apenas em tempo de compensação, fruto de uma grande penalidade convertida pelo senegalês Bamba Dieng (90+4 minutos), após já terem desperdiçado uma vantagem madrugadora de dois golos.



O Saint-Étienne esteve perto de voltar a vencer sete jogos depois, mas continua, para já, na 16.ª e antepenúltima posição, de acesso ao play-off de manutenção, com 19 pontos, dois acima da zona de descida automática, enquanto o Angers ascendeu a 12.º, com 27.