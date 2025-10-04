Marselha vence em Metz e lidera Liga francesa à condição

Com os três pontos conquistados em casa do lanterna-vermelha, o Marselha passou a somar 15, os mesmos de Paris Saint-Germain e Lyon, respetivamente segundo e terceiro classificados, embora o campeão em título e a equipa comandada por Paulo Fonseca tenham menos um jogo disputado.



O brasileiro Igor Paixão desbloqueou o marcador aos 51 minutos, e Matt O’Riley, jogador com dupla nacionalidade, inglesa e dinamarquesa, aumentou a vantagem, aos 69, antes de Amine Gouiri fixar o resultado, aos 76.



Após o terceiro golo do Marselha, o encontro esteve parado alguns minutos, devido a comportamento incorreto dos adeptos do Metz, que manifestaram o seu desagrado com o arremesso de objetos para o relvado.



Após um início intermitente no campeonato, o Marselha somou o quarto triunfo consecutivo e assumiu a liderança, à condição, da Liga gaulesa, enquanto o Metz continua na última posição, apenas com dois pontos referentes a dois empates.



Os marselheses vão viajar até Lisboa no dia 22 de outubro, para defrontarem o Sporting, na terceira jornada da fase de liga da 'Champions'.

