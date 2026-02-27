Martín Demichelis assume comando técnico do Maiorca até ao fim da época

M“Demichelis torna-se o novo treinador do Maiorca até ao final da temporada, com opção de renovação por mais uma época”, informaram os baleares, em comunicado, três dias depois da saída de Jagoba Arrasate.



Martín Demichelis, de 45 anos, estava inativo desde maio de 2025, quando terminou uma passagem de uma temporada pelos mexicanos do Monterrey, já depois de experiências com as equipas de sub-19 e B dos alemães do Bayern Munique e ao serviço dos argentinos do River Plate.



Vencedor de um campeonato, uma Supertaça doméstica e um Troféu dos Campeões argentinos pelo clube de Buenos Aires, o ex-defesa central vai orientar a equipa do médio português Samu Costa, com Gustavo Siviero, do conjunto secundário dos ‘bermellones’, a assumir a liderança interina na receção à Real Sociedad, no sábado, na 26.ª jornada da Liga espanhola.



A 13 rondas do fim, o Maiorca está em zona de descida e soma 24 pontos, um abaixo dos lugares de manutenção, tendo demitido Jagoba Arrasate ao fim de uma época e meia para apostar em Demichelis, que, como jogador, foi vice-campeão mundial pela Argentina em 2014 e perdeu as finais da Copa América de 2015 e da Taça das Confederações de 2005, alinhando por Bayern Munique, Manchester City, Málaga, Espanyol e River Plate.