Martínez diz que jogo na Hungria é "essencial" e destaca "fome" de Ronaldo

"A fase de apuramento tem só seis jogos. O jogo-chave é sempre o próximo. Por isso, o jogo de amanhã (terça-feira) é essencial para podermos demonstrar o mesmo foco e atitude que tivemos com a Arménia", afirmou Roberto Martínez na Puskas Arena, em Budapeste, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo F.



No arranque luso na fase de apuramento, no último sábado, Portugal foi a Erevan golear por 5-0.



O treinador espanhol descreveu a Hungria como uma "equipa forte defensivamente" quando atua frente a adversários que gostam de ter bola e muito trabalhada nos lances de contra-ataque e também nas bolas paradas.



"Vamos defrontar uma equipa que tem ideias claras, que tem com este selecionador o dobro de jogos de nós. O desafio é claro. Continuar a crescer e demonstrar um desempenho como fizemos na Arménia", referiu.



Martínez assumiu que, com 72 horas de intervalo entre os dois primeiros jogos de apuramento, vai fazer alterações no equipa inicial, embora a continuidade do capitão Cristiano Ronaldo no 'onze' pareça praticamente garantida.



"Tem uma fome para ser o melhor. Vive o dia-a-dia como um jovem jogador que está pela primeira vez na seleção. A forma como se dedica, a frescura que tem diariamente. É um vencedor. Quer ser o melhor todos os dias", destacou o selecionador nacional.



O Hungria-Portugal está agendado para 20:45 (19:45 horas de Lisboa), na Puskas Arena, e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.

