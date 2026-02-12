Martínez quer Portugal ao máximo nível e vê desafio frente a nórdicos

“Acho que, com equipas como a Dinamarca e a Noruega, jogar em novembro fora de casa pode ser um desafio”, começou por admitir o técnico espanhol, na reação ao sorteio realizado hoje em Bruxelas.



Portugal defende o título da Liga das Nações em futebol frente a Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações em futebol.



“São nomes que não têm o peso, a história de outras seleções, mas estamos a falar da Dinamarca e da Noruega, equipas que estão em forma e o nosso desempenho precisa de estar ao máximo nível”, declarou, afastando a hipótese de gerir o elenco da seleção nesses jogos.



A fase de grupos da edição 2026/27 vai ser disputada em dois períodos, após o Mundial2026, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro, com o calendário a ser divulgado apenas na sexta-feira.



“[Temos de] respeitar muito o talento dessas equipas. A Noruega é a equipa que está em forma agora no futebol europeu, todos conhecemos o talento individual que a Noruega tem, mas agora está a desfrutar muito das últimas conquistas, [como] chegar ao Mundial depois de 20 e tal anos. É uma equipa que é um bom desafio para nós”, analisou.



O treinador espanhol lembrou que Portugal conhece bem a Dinamarca, que defrontou nos quartos de final da última edição e que derrotou por 5-3, nos resultados combinados das duas mãos.



“O País de Gales é muito competitivo, e, para mim, está a construir uma equipa que joga olhos nos olhos contra todas as equipas da Europa, uma pressão alta, jogo muito aberto”, avaliou.



O selecionador apontou ainda como “maior desafio” o facto de pela primeira vez haver dois estágios para seis jogos.



“O estágio de setembro são duas semanas com quatro jogos e esse é um desafio novo. É importante para os jogadores gerirem bem o que isso requer”, afirmou, considerando que os jogos de novembro são “para desfrutar e crescer”.



O espanhol rejeitou ainda a ideia de que o resultado no Mundial2026 definirá os objetivos da Liga das Nações, lembrando que o Campeonato do Mundo é “uma competição completamente diferente”.



A ‘final four’ da quinta edição da Liga das Nações, competição em que Portugal é o único vencedor repetente (2018/19 e 2024/25), e que já foi conquistada por França (2020/21) e Espanha (2022/23), vai ser disputada entre 09 e 13 de junho de 2027, pelos vencedores dos quartos de final, entre 25 e 30 de março do próximo ano.