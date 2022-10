Mason Greenwood, acusado de tentativa de violação, vai continuar detido

Mason Greenwood, de 21 anos, que também é acusado de “comportamento controlador e coercitivo”, foi preso no sábado por violação do seu controlo judicial, após ter sido solto em fevereiro, sob supervisão judicial.



O jogador foi detido pela primeira vez em janeiro, após aparecerem nas redes sociais fotos e vídeos de uma jovem com o rosto ensanguentado, hematomas e com a frase: “Para quem quiser saber o que Mason Greenwood realmente me fez”.



A tentativa de violação terá sido cometida em outubro de 2021 e a agressão dois meses depois.



A acusação de “comportamento controlador e coercivo” refere-se a atos entre novembro de 2018 e outubro deste ano, em que o jogador terá publicado mensagens ameaçadoras e insultuosas à denunciante.



Esperança do futebol inglês, Mason Greenwood foi suspenso pelo Manchester United dos treinos e jogos após a sua detenção.



Nos dias que se seguiram, os patrocinadores também se distanciaram do jogador, com a Nike a rescindir o contrato em 07 de fevereiro e o gigante dos videojogos EA Sports o removê-lo das suas equipas do FIFA2022.



A próxima aparição do jogador perante um magistrado ficou marcada para 21 de novembro.