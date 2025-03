Mason Mount regressa no Man. United

Mount, de 26 anos, sofreu uma lesão muscular na coxa logo nos minutos iniciais da vitória da equipa treinada pelo português Ruben Amorim em casa do Manchester City, por 2-1, em 15 de dezembro de 2024.



Esta foi a segunda lesão do médio internacional inglês esta temporada, depois de ter tido uma lesão no gémeo em agosto e setembro, tendo já falhado 22 encontros devido a problemas físicos.



Além de Mount, o treinador luso já pôde contar no treino desta quarta-feira com o médio uruguaio Manuel Ugarte, que falhou a partida da primeira mão com a Real Sociedad e o empate de domingo com o Arsenal (1-1), na Liga inglesa.



O Manchester United recebe na quinta-feira, às 20h00, a Real Sociedad, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois de ter empatado a um golo em Espanha.