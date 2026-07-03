Massimiliano Allegri treina Nápoles





(Com Lusa)

“O SSC Napoli dá as boas-vindas a Massimiliano Allegri como treinador da equipa principal. Ele assinou um contrato que o manterá no clube até 30 de junho de 2029”, referem os napolitanos, em comunicado.Allegri era um treinador livre no mercado, depois de ter sido despedido do AC Milan no final de maio e após uma época na qual os ‘rossoneri’ não foram além de um quinto lugar, falhando o apuramento para a Liga dos Campeões.O treinador, de 58 anos, também já tinha sido despedido em maio de 2024 da Juventus, após um incidente na final da Taça de Itália, ao ser expulso nos descontos e devido a comportamento incorreto para com o adversário, árbitros e imprensa.Na ocasião, Allegri vivia a segunda passagem pela equipa de Turim (2014/15 a 2018/19 e 2021/22 a 2023/24), num clube em que teve o maior sucesso da carreira, com cinco campeonatos, duas Supertaças e cinco Taças de Itália.No Nápoles, Massimiliano Allegri vai substituir Antonio Conte, que tem sido apontado como um dos candidatos a assumir a seleção italiana.A Série A de 2026/27 contará com o treinador português Ruben Amorim à frente do AC Milan.