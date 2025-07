Mateo Retegui ruma ao Al Qadsiah e torna-se jogador italiano mais caro de sempre

Autor de 28 tentos e nove assistências nos 49 jogos realizados em todas as provas pelo conjunto de Bérgamo na época passada, quando tinha chegado do Génova, por 20,9 milhões de euros (ME), o avançado assinou por quatro anos, até junho de 2029.



O negócio foi consumado por 68,5 ME e tornou Mateo Retegui no jogador italiano mais caro de sempre a ser vendido, superando os 58,9 ME investidos no verão de 2023 pelos ingleses do Newcastle na aquisição do médio Sandro Tonali ao AC Milan.



Mateo Retegui, de 26 anos, nasceu na Argentina e tem ascendência transalpina, sendo que debutou como sénior no Boca Juniors, passou por Estudiantes, Talleres e Tigre e mudou-se há dois anos para Itália, cuja seleção principal já representou por 20 vezes, com seis golos marcados.



Ao ingressar no Al Qadsiah, quarto classificado da Luga saudita em 2024/25, o ítalo-argentino deverá colmatar a saída do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que, de acordo com a imprensa internacional, pode estar de regresso aos franceses do Marselha.