Mateus Fernandes assina pelo West Ham
O médio português Mateus Fernandes assinou um contrato de cinco temporadas com o West Ham, que o contratou ao Southampton, informou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.
Depois de fazer a formação no Olhanense e no Sporting, Mateus Fernandes, que esteve uma temporada emprestado ao Estoril Praia, fez a sua estreia na Liga inglesa na última temporada, ao serviço do despromovido Southampton, que terá recebido agora uma verba superior a 40 milhões de euros.
“Estou muito feliz por estar aqui. Estou muito entusiasmado por jogar pelo West Ham. Acho que é um grande passo para mim. É um grande clube, um clube enorme. O projeto, o estádio, a cidade, tudo. Quero tentar jogar futebol, desfrutar do futebol, não apenas correr e tentar marcar, quero tentar jogar bom futebol”, disse o jovem, de 21 anos.
O treinador dos ‘hammers’, Graeme Potter, considerou que Mateus Fernandes “é um jovem jogador que teve um processo incrível nos primeiros anos da sua carreira”.
“Ganhou uma experiência importante na Liga inglesa no ano passado com o Southampton e é alguém que vemos que pode melhorar-nos naquilo que estamos a tentar construir e desenvolver no clube”, referiu.
“Estou muito feliz por estar aqui. Estou muito entusiasmado por jogar pelo West Ham. Acho que é um grande passo para mim. É um grande clube, um clube enorme. O projeto, o estádio, a cidade, tudo. Quero tentar jogar futebol, desfrutar do futebol, não apenas correr e tentar marcar, quero tentar jogar bom futebol”, disse o jovem, de 21 anos.
O treinador dos ‘hammers’, Graeme Potter, considerou que Mateus Fernandes “é um jovem jogador que teve um processo incrível nos primeiros anos da sua carreira”.
“Ganhou uma experiência importante na Liga inglesa no ano passado com o Southampton e é alguém que vemos que pode melhorar-nos naquilo que estamos a tentar construir e desenvolver no clube”, referiu.