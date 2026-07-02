Mateus Fernandes é reforço do Tottenham por quase 100 ME

“Estou muito entusiasmado com este novo passo. Os ‘spurs’ são um grande clube e o treinador [o italiano Roberto De Zerbi] foi crucial para eu me decidir juntar”, referiu o médio luso, citado pelos meios de comunicação do Tottenham.



No comunicado, o clube não especifica os valores do acordo com os ‘hammers’, nem a duração de contrato com Mateus Fernandes. Contudo, segundo a imprensa inglesa, o médio, de 21 anos e formado no Sporting, que não foi convocado para o Mundial2026, será a transferência mais cara da história do Tottenham, com os ‘spurs’ a pagarem ao West Ham 85 milhões de libras, cerca de 99,3 milhões de euros (ME).



“Quando falámos [com De Zerbi], foi especial. Olhamos para o futebol da mesma maneira – entrar como uma equipa forte, de luta e com energia, tentar e vencer em cada jogo. Estou ansioso por começar, conhecer os adeptos, conhecer todas as pessoas e dar tudo”, disse ainda o português.



Já o treinador italiano, que assumiu o Tottenham em abril, numa época muito difícil e na qual os londrinos estiveram perto da descida, deixou elogios rasgados ao jogador luso, especialmente na capacidade demonstrada em idade tão jovem.



“É um jogador com uma habilidade técnica extraordinária, inteligência e maturidade, e, mesmo numa idade tão jovem, demonstra uma consistência de desempenho em ambientes exigentes e de alta pressão”, referiu o treinador.



Mateus Fernandes iniciou-se no futebol nos infantis do Olhanense, seguindo, ainda no escalão sub-13, de iniciados, para a academia do Sporting, clube no qual se manteve, até chegar à equipa principal em 2022/23.



O médio ainda fez 10 jogos pelos ‘leões’, mas, sem conseguir afirmação, também esteve emprestado ao Estoril Praia, em 2023/24, até sair em definitivo para o Southampton em 2024/25, por 15 ME. Após somente um ano nos 'saints', mudou-se na época passada para o West Ham, num negócio avaliado em 44 ME.



O Tottenham, que se salvou da descida ‘in extremis’, ficando dois pontos acima do West Ham, precisamente de Mateus Fernandes e treinado por Nuno Espírito Santo, teve uma temporada dececionante, com um 17.º lugar.



Os ‘spurs’ tentam regressar ao topo, tendo assegurado para a próxima época, além do médio português, dois defesas, o neerlandês Jen Paul van Hecke (ex-Brighton) e o argentino Marcos Senesi (ex-Bournemouth).



A imprensa tem adiantado que o clube também já chegou a acordo com o Newcastle para a contratação do médio internacional italiano Sandro Tonali por valores superiores a 100 ME.



