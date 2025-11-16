Mateus Fernandes garante sub-21 portugueses "preparados" para a República Checa

"Estamos preparados, bem fisicamente e acreditamos que vai ser um jogo positivo da nossa parte", manifestou o internacional jovem português perante a imprensa presente no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, momentos antes da partida da comitiva portuguesa.

A equipa sub-21 portuguesa disputará na terça-feira, pelas 17:00, frente à República Checa, mais um jogo para a fase de apuramento para o Europeu de 2027 da categoria, numa altura em que lidera o Grupo B, com 12 pontos, mais três do que os checos.

Portugal soma quatro vitórias em quatro jornadas e o médio promete que a equipa das `quinas` irá "trabalhar para não sofrer golos", dando continuidade ao percurso, para já, imaculado da defesa portuguesa, que apresenta um registo de zero golos sofridos desde o início da qualificação.

"Entramos em todos os jogos para ganhar e dentro da seleção qualquer adversário está ao nosso nível. Agora, é algo que também temos vindo a trabalhar, não sofrer golos conta muito, mas cada vez mais as seleções estão a elevar o nível", constatou.

Manter esse registo defensivo foi encarado como "um passo importante" pelo médio que representa os ingleses do West Ham, que recorda que, não sofrendo golos, Portugal estará sempre próximo de ganhar.

"A qualidade já não chega e, se nós não sofrermos golos, estamos sempre muito mais perto de alcançar a vitória. É um passo importante também para nós não sofrer golos e marcar muitos golos, porque mostra o caráter e a personalidade do nosso treinador e da própria equipa", assumiu.

Vencer com clareza e sem golos sofridos foi o propósito vincado por Mateus Fernandes, que projetou o que espera da parte da República Checa, um opositor que deverá apresentar um jogo "muito direto" e "de contra-ataque".

"Estamos à espera que vá defender lá atrás e esperar erros nossos, mas trabalhámos isso esta semana, tivemos muito tempo para também assimilarmos o que o mister nos pediu", rematou o médio de 21 anos.