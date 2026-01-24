Mateus Fernandes marca na vitória do West Ham

Os ‘hammers’, em lugar de descida de divisão (18.º), fizeram uma exibição sólida e ao intervalo já venciam por 3-0, com Mateus Fernandes a apontar um ‘míssil’ de fora de área, aos 43 minutos, dando muita tranquilidade à equipa londrina.



O médio português ainda coroou a exibição com um potente remate à barra, num lance nos descontos que por pouco não se traduziu no quarto golo do emblema de Londres.



Antes, Chris Summerville tinha de cabeça feito o 1-0, aos 14 minutos, e o capitão Jarrod Bowen, que tinha assistido no primeiro golo, fez o segundo, na conversão de uma grande penalidade, aos 28.



O melhor que o Sunderland conseguiu foi reduzir, aos 66 minutos, com Mukiele, que tinha estado mal no primeiro golo do West Ham, a assistir Brobbey.



O triunfo de hoje diante do Sunderland (nono), depois de no último sábado também ter vencido o Tottenham, dá algum ‘ânimo’ à equipa de Nuno Espírito Santo, agora a dois pontos do Nottingham Forest (17.º), que no domingo visita o Brentford.