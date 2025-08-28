Mateus Fernandes muda-se para o West Ham da Premier League

Formado no Sporting, Mateus Fernandes destacou-se na última temporada ao serviço do Southampton, com 42 jogos, três golos e seis assistências, e era seguido por vários clubes da Premier League. No entanto, os hammers conseguiram adiantar-se à concorrência e garantir o médio promissor.



Com a transferência do jovem internacional português, os leões garantem um encaixe financeiro na ordem dos três milhões de euros, fruto da cláusula que lhe assegurava 10% da mais-valia numa futura venda do médio.