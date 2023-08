Matheus Nunes a caminho do Manchester City

O negócio poderá ser fechado por uma verba a rondar os 60 milhões de euros.A confirmar-se este valor, o Sporting irá receber 6 milhões de euros, já que ficou com o direito a dez por cento de uma venda do jogador na altura da transferência para os "Wolves".Matheus Nunes tem 24 anos e transferiu-se no verão passado para Inglaterra.



O médio que fez a parte final da formação no Sporting tem 11 jogos e um golo pela seleção portuguesa.