Matheus Nunes destaca-se em nova vitória do City

No Etihad Stadium, o emblema de Manchester começou a desenhar o resultado desde cedo, quando Foden, aos sete minutos, e Haaland, aos 14, assistido por Matheus Nunes, marcaram para a equipa comandada por Pep Guardiola, que hoje apostou em Rúben Dias na defesa. Bernardo Silva, lesionado, ficou de fora do encontro da sexta jornada.



Contudo, no segundo tempo, o médio Rodri ‘perdeu a cabeça’ num confronto com o adversário e acabou por receber ordem de expulsão - vai falhar os próximos três jogos na Premier League -, um cenário que acabou por condicionar o jogo do City.



Assim, os ‘citizens’, só com triunfos, passam a somar 18 pontos na liderança, seguidos por Tottenham (segundo posicionado), Liverpool (terceiro) e Arsenal (quarto), todos com 13 e um jogo por disputar.



O lateral Nuno Tavares jogou de início no Forest, que é 10.º, com sete.



O duelo entre Crystal Palace (8.º) e Fulham (9.º), hoje com João Palhinha no meio-campo, terminou sem golos no Selhurst Park, no sul de Londres.



Já o lanterna-vermelha Luton somou hoje o primeiro ponto na Premier League, ainda que tenha jogado desde os 39 minutos contra 10 jogadores. Pedro Neto marcou para o Wolverhampton (15.º), aos 50, e Morris (65) restabeleceu a igualdade com que terminou o jogo.



Nos ‘wolves’, foram titulares, além de Neto, José Sá e Nélson Semedo, com Toti Gomes a ser lançado no decorrer da segunda parte. Fábio Silva não saiu do ‘banco’.