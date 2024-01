Matic falta aos treinos e Rennes condena "comportamento incompreensível"

“Matic não compareceu nas últimas sessões de treino com o plantel profissional para as quais foi convocado. Este comportamento é totalmente incompreensível para um jogador experiente, com contrato até 2025”, refere o Rennes em comunicado.

O internacional sérvio, de 35 anos, esvaziou o cacifo no início da semana sem avisar o clube, com a imprensa francesa a revelar que Matic pretende trocar o Rennes pelo Lyon, que já apresentou uma proposta que foi rejeitada.



“Naturalmente sensível ao bem-estar pessoal dos seus jogadores, o clube gostaria de salientar que todos os procedimentos necessários para a integração bem-sucedida de Nemanja Matic e da sua comitiva foram realizados com total transparência. O clube sempre fez o máximo para proporcionar aos seus jogadores, especialmente aos jogadores estrangeiros, as melhores condições possíveis para expressar o seu talento em campo”, acrescenta o documento, em resposta a um alegado descontentamento do sérvio sobre questões como a escola para os seus filhos.



O clube garante que vai aguardar pelas explicações do futebolista e salienta que está “determinado a tomar todas as medidas necessárias para proteger os seus interesses”.



Matic, que representou o Benfica desde 2011/12 até meio da época 2013/14, chegou esta temporada ao Rennes, proveniente dos italianos da Roma, de José Mourinho, e alinhou em 19 jogos, com duas assistências.