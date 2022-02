Matilde Fidalgo muda-se do Benfica para o Bétis

Aos 27 anos, a lateral direita vai cumprir a sua segunda experiência no estrangeiro, depois de ter vestido a camisola do Manchester City, em 2019/20.Matilde Fidalgo alinhou no Futebol Benfica entre 2009 e 2017, tendo conquistado dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, tendo, depois, rumado ao Sporting e Sporting de Braga, ao serviço dos quais também se sagrou campeã nacional.

Na época passada voltou a ser campeã portuguesa com a camisola do Benfica, clube no qual perdeu espaço no "onze", com o lado direito da defesa entregue a Catarina Amado, tendo disputado esta época sete jogos, cinco a titular e dois como suplente utilizada.