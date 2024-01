Politano, de 30 anos, foi contratado em definitivo pelo Nápoles em 2020, após uma época cedido pelo Inter Milão, estando a cumprir atualmente a quinta temporada ao serviço do emblema do sul de Itália, pelo qual contabiliza 175 jogos e 29 golos.Os napolitanos, que em 2022/23 venceram a Serie A, ocupam atualmente um modesto nono lugar na competição, já a 22 pontos do líder Inter Milão.