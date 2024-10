Mattia Perin renova contrato com a Juventus

”, pode ler-se no comunicado publicado pela "vecchia signora" no seu site oficial.Perin, de 31 anos, assinou pela Juventus em 2018, tendo estado emprestado ao Génova, clube que o revelou, de 2019 a 2021.Contra o Estugarda, na terça-feira, o internacional italiano manteve a baliza a zero até ao minuto 90+2, quando sofreu um tento de El Bilal Touré, tendo mesmo defendido um penálti ao minuto 86, o que lhe valeu o prémio de melhor em campo, apesar da derrota dos transalpinos.