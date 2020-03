Matuidi é o segundo jogador da Juventus a acusar positivo

"O jogador Blaise Matuidi passou por exames médicos que se revelaram positivos ao Coronavirus-Covid-19. O jogador está desde 11 de março em isolamento voluntário e continuará a seguir o mesmo regime. Ele está bem e é assintomático", pode ler-se na página da `Juve` na Internet.

Na passada quarta-feira, o central Rugani, de 25 anos, colega do internacional português Cristiano Ronaldo na Juventus, foi o primeiro jogador na `Serie A` a ser diagnosticado com a Covid-19 e, desde então, tem estado em quarentena na unidade hoteleira do clube de Turim.

No campeonato italiano, para além de Matuidi e Rugani, também Dusan Vlahovic, German Pezella e Patrick Cutrone, os três da Fiorentina, estão infetados, assim como Omar Colley, Albin Ekdal, Fabio Depaoli, Antonino la Gumina, Manolo Gabbiadini, Morten Thorsby, todos da Sampdoria.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos registados até segunda-feira (em 27.980 casos), a Espanha com 491 mortos (11.191 casos) e a França com 148 mortos (6.663 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

AJC // NFO

Lusa/Fim