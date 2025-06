Maurizio Sarri regressa ao comando da Lazio

O treinador, de 61 anos, deixou a Lazio perto do final da temporada 2023/24, depois de quase três temporadas à frente da equipa de Roma, à qual chegou em 2021/22, depois de se ter sagrado campeão ao serviço da Juventus.



“Após a experiência iniciada em 2021, o treinador toscano volta a vestir as cores azuis e brancas, chamado por um vínculo nunca interrompido com o ambiente, com os adeptos e com uma equipa que, sob a sua orientação, soube exprimir ideias e jogar”, lê-se.



Além do ‘scudetto’ ao serviço da Juventus, Sarri conquistou ainda uma Liga Europa pelo Chelsea em 2018/19.



“Maurizio Sarri regressou a casa. O seu regresso é uma escolha de coração, convicção e visão. Com ele, queremos retomar um caminho que foi interrompido demasiado cedo, conscientes de que juntos podemos trazer de volta o entusiasmo, a identidade e a ambição. Bem-vindo de volta a casa, comandante”, disse o presidente da Lazio, Claudio Lotito.



Em 2024/25, com Marco Baroni como treinador, a Lazio terminou a Liga italiana na sétima posição, falhando a qualificação para as competições europeias, e caiu nos quartos de final da Taça de Itália e da Liga Europa.