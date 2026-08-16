Maviram de saída do Tondela rumo ao futebol da Letónia

Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela informa “ter chegado a acordo com o Riga Footbal Club, da Letónia, para a transferência a título definitivo do atleta Maviram”, mantendo o clube beirão “em sua posse 50% dos direitos económicos” do jogador.



Maviram chegou ao plantel beirão no verão de 2024, somando 53 jogos, um golo e quatro assistências, tendo sido “uma das peças que levaram o Tondela ao título da II Liga” e consequente subida em 2024/25, assinalaram os tondelenses, desejando ao jogador de 25 anos “as maiores felicidades pessoais e profissionais”.



O Tondela soma três pontos e entra hoje em campo, pelas 15:30, em casa do Leixões, que ainda não pontuou, em encontro da segunda jornada da II Liga.