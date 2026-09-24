Futebol Internacional
Maxi Araújo marca na derrota do Uruguai com o Japão
O defesa Maxi Araújo, do Sporting, marcou o único golo do Uruguai na derrota por 3-1 frente ao Japão, num encontro particular que marcou a estreia do ex-futebolista Diego Forlán como selecionador interino da equipa ‘celeste’.
Em Tóquio, o lateral ‘leonino’ empatou o encontro aos 42 minutos, depois de Kuryu Matsuki (11) ter dado vantagem aos nipónicos, que apenas garantiram o triunfo nos instantes finais da partida, com golos de Kento Shiogai (90+2) e Ayase Ueda (90+6).
O também ‘leão’ Rodrigo Salazar foi lançado por Forlán aos 68 minutos, antes de o seu companheiro no Sporting ter sido substituído aos 84.
O antigo avançado, que comanda a seleção de sub-20, assumiu interinamente a equipa principal, depois da saída do argentino Marcelo Bielsa, face à má prestação no Mundial2026, no qual o Uruguai caiu logo na fase de grupos, com apenas dois pontos.
No Mundial, que se disputou nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Japão ainda passou a fase de grupos, mas acabou por ser eliminado pelo Brasil nos 16 avos de final.
O também ‘leão’ Rodrigo Salazar foi lançado por Forlán aos 68 minutos, antes de o seu companheiro no Sporting ter sido substituído aos 84.
O antigo avançado, que comanda a seleção de sub-20, assumiu interinamente a equipa principal, depois da saída do argentino Marcelo Bielsa, face à má prestação no Mundial2026, no qual o Uruguai caiu logo na fase de grupos, com apenas dois pontos.
No Mundial, que se disputou nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Japão ainda passou a fase de grupos, mas acabou por ser eliminado pelo Brasil nos 16 avos de final.
(Com Lusa)