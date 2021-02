Maxi Pereira regressa ao futebol para representar o Peñarol

“O Peñarol e Maximiliano Pereira têm um acordo, a assinar assim que estejam cumpridos os protocolos sanitários, e o jogador vai juntar-se ao plantel. Bem-vindo”, escreveu o Peñarol na conta oficial na rede social Twitter.



O veterano lateral, de 36 anos, não joga desde 2018/19, depois de deixar o FC Porto, clube em que esteve durante quatro épocas, que se seguiram a oito temporadas no Benfica, de 2007/08 a 2014/2015.



No Peñarol, que apresentou hoje várias fotografias de Maxi Pereira com a camisola do clube, mas sem adiantar pormenores do acordo, o defesa vai reencontrar o extremo Cristian Rodríguez, companheiro de equipa na primeira época no Benfica.



“Queria mandar um abraço muito grande aos adeptos do Peñarol, têm aqui um adepto que vai dar tudo, entregar-se ao clube. Prometo profissionalismo e dedicação, que é o mais importante”, disse Maxi, assinalando que é “um sonho que se cumpre”, não só dele, mas também dos seus pais.



O jogador, que no Uruguai tinha apenas representado o Defensor Sporting, clube em que fez a formação, disse sentir-se “como uma criança”.