Mazraoui operado para corrigir problema cardíaco

Mazraoui, de 26 anos, queixou-se de "palpitações" e a decisão do departamento clínico do Manchester United recaiu sobre um procedimento cirúrgico de correção, considerado de rotina e que não constituiu uma situação de emergência.



O defesa marroquino, que foi contratado no último defeso ao Bayern Munique, tem sido habitual titular nos 'red deviils - clube no qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes -, mas ficará longe dos relvados durante as próximas semanas.