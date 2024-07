Mbappé apresentado no Real Madrid

Após terminar o vínculo aos parisienses, Mbappé, de 25 anos, foi apresentado no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, como novo jogador do Real Madrid, com um contrato válido por cinco temporadas e que já tinha sido anunciado pelo clube no início de junho.



“Uau, é incrível estar aqui. Dormi muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid, hoje realiza-se o meu sonho. Sou um rapaz muito feliz, muito feliz”, começou por dizer o futebolista francês, que nas últimas semanas esteve a participar no Euro2024.



Mbappé foi apresentado perante cerca de 80.000 adeptos que se deslocaram ao Santiago Bernabéu, e no palco esteve acompanhado por Zinedine Zidane, seu compatriota e um dos melhores jogadores de sempre, também um antigo "merengue".



O avançado, apresentado pelo presidente do Real Madrid, agradeceu a Florentino Pérez a confiança desde o primeiro dia, bem como a todos aqueles que trabalharam para que a sua ida para o clube fosse possível.



“Sei que foi difícil, mas estou aqui, sou um jogador do Real Madrid e toda a minha família está feliz, com a minha mãe a chorar…”, acrescentou perante uma plateia em que os seus pais estavam na primeira fila.



O avançado francês foi apresentado com o número "nove", o mesmo que Cristiano Ronaldo vestiu no seu início pelo clube ‘merengue’ e quando foi apresentado em julho de 2009, e tal como o português, Mbappé terminou com um apelo aos adeptos.



Foi em uníssono que o avançado pediu que todos gritassem ‘Hala Madrid’, à semelhança do que havia feito em 2009 Cristiano Ronaldo, que ao longo dos anos foi uma referência para Mbappé, desde o tempo em que tinha ‘posters’ do portuguêsno quarto.



Durante a apresentação foram vários os momentos em que o avançado francês declarou o seu amor ao Real Madrid, insistindo ser um sonho que se realiza e um exemplo para as crianças de que é possível a sua concretização.



Antes de dar a palavra a Mbappé, também o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, assinalou a importância do momento.



“Zidane, há 12 anos, convidaste uma criança para vir à Cidade do Real Madrid e hoje é ela a protagonista. Chegou o momento de dar as boas-vindas a um jogador excecional, que vem para nos ajudar a continuar a ganhar. Um jogador que cumpre o sonho de uma vida”, assinalou o dirigente.