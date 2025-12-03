Mbappé bisa e coloca Real Madrid na rota dos triunfos na Liga espanhola

Depois de três igualdades seguidas, contra Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) e Girona (1-1), os merengues voltaram a sorrir na La Liga, muito por culpa da exibição do avançado francês, o jogador em destaque no Estádio San Mamés, no País Basco.



Ainda não estavam decorridos sete minutos do desafio da 19.ª ronda da prova e a equipa comandada pelo espanhol Xabi Alonso já estava no comando do marcador, graças ao pontapé colocado de Mbappé, que depois de pegar na bola, galgou vários metros na zona central do terreno até abrir o ativo.



Ainda antes de as equipas recolherem aos balneários, o gaulês voltou a estar em evidência, mas, desta vez, a servir o compatriota Camavinga (42), que, à boca da baliza, só teve de fazer um desvio fácil de cabeça.



O 3-0 chegou à passagem do minuto 59 e colocou, praticamente, um ponto de final no que ao vencedor diz respeito. O antigo jogador do Benfica Álvaro Carreras foi o responsável por fazer o último passe para Mbappé voltar a disparar forte e colocado.



Desta forma, o Real passa a amealhar 36 pontos no segundo posto da tabela, apenas a um do líder isolado FC Barcelona, enquanto o Villarreal é o dono do último lugar do pódio, com 32, mas com a partida desta ronda por disputar.



O emblema basco é oitavo, com 20, os mesmos do Getafe, que tem um jogo a menos.