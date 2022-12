Mbappé dá vitória ao PSG sobre Estrasburgo

O internacional brasileiro Marquinhos adiantou de cabeça os parisienses – ainda sem Messi – aos 13 minutos, após assistência de Neymar, mas fez um autogolo aos 51 que restabeleceu a igualdade no marcador nesta partida da 16.ª ronda da Ligue 1.



Dez minutos depois, Neymar viu um cartão amarelo após falta sobre um adversário e, logo a seguir, foi admoestado com o segundo amarelo, e consequente expulsão, por simulação de penálti.



No regresso da Ligue 1, após a pausa para o Mundial2022, o PSG teve que esperar pelo génio de Mbappé para chegar à vitória, com o vice-campeão mundial a arrancar um penálti no último suspiro do jogo, e a encarregar-se de o converter, com sucesso, aos 90+5.



Do contingente luso do PSG, só Vitinha foi a jogo, sendo titular (substituído aos 73 minutos pelo ex-Sporting Pablo Sarabia), enquanto Danilo Pereira não saiu do banco, e Nuno Mendes e Renato Sanches, lesionados, não estavam disponíveis.



Com a sexta vitória consecutiva para o campeonato, o PSG, ainda invicto (só cedeu dois empates), segue na liderança com 44 pontos em 16 jornadas, enquanto o rival de hoje é penúltimo (19º com 11 pontos).