Mbappé despede-se do PSG com uma derrota

O Paris Saint-Germain apresentou-se com muitas alterações no "onze" em relação à derrota caseira com o Borussia Dortmund (1-0), para a Liga dos Campeões, e voltou a perder, naquela que foi a segunda derrota dos comandados de Luis Enrique na competição, que conquistaram pela terceira vez seguida.



Mbappé, que vai deixar o Paris Saint-Germain, ainda colocou o clube na frente do marcador, logo aos oito minutos, mas o Toulouse deu a volta ao resultado com três golos, aos 13, 68 e 90+5, pelo neerlandês Thijs Dallinga, Yann Gboho e pelo avançado camaronês Frank Magri, respetivamente.



O técnico espanhol Luís Enrique deixou de fora os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, mas Danilo Pereira jogou os 90 minutos no eixo da defesa e o ponta de lança Gonçalo Ramos saiu do banco para render o espanhol Marco Asensio aos 77.



Apesar da derrota, o Paris Saint-Germain mantém seis pontos de vantagem sobre o Mónaco, tendo ainda dois jogos por disputar, com as visitas ao Nice e ao Metz.