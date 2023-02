Mbappé está lesionado e desfalca também Paris Saint-Germain na `Champions`

A informação foi avançada hoje pelo Paris Saint-Germain, indicando que Mbappé sofreu uma lesão na coxa esquerda, ao nível do bíceps femoral, e que é previsto que esteja fora de competição por três semanas.



Um cenário que afastará o avançado do jogo em casa com o Bayern Munique, agendado para dentro de semana e meia, em 14 de fevereiro (20:00), no Parque dos Príncipes, enquanto a segunda mão, na Alemanha, apenas se disputa em 08 de março.



Na quarta-feira, na visita ao Montpellier, que o PSG venceu por 3-1, Mbappé saiu lesionado ainda aos 21 minutos, já depois de ter falhado duas grandes penalidades, a segunda após o árbitro mandar repetir, por adiantamento do guarda-redes Benjamin Lemconte.