Mbappé pede 55 milhões de euros ao PSG

e, na quarta-feira, segundo os advogados, o juiz de execução do tribunal judicial de Paris autorização o arresto daquela parcela das contas.Ao mesmo tempo, é referido que Mbappé está pronto para a audiência legal, marcada para 26 de maio, quando ambos os lados apresentarão os seus argumentos.Mbappé está também favorável para avançar para o Tribunal de Trabalho: "", garantiu Frédérique Cassereau, uma das advogadas do internacional gaulês.O jogador também se juntou à queixa da UNPF, o sindicato dos jogadores de França, que avançara com uma queixa por assédio sobre Mbappé, com a prática de 'loft', a colocação à margem da equipa, de que terá sido vítima no final da ligação ao Paris Saint-Germain.Em resposta, o clube parisiense garantiu que "irá para Tribunal de Trabalho sem problemas" e que "os juízes verão todas as provas e decidirão, Mbappé não vai ganhar".O litígio, originado com a saída de Mbappé para Paris, no verão de 2024, começou nas instâncias desportivas.