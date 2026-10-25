Mbappé reina em Camp Nou





(Com Lusa)

Após inaugurar o marcador aos 42 minutos, num golo caricato, e Raphinha igualar as contas para os ‘blaugrana’, aos 61, o goleador francês encostou a bola para o triunfo ‘merengue’ aos 87, num lance marcado pelo notável trabalho individual de Bellingham e pela arrancada do recém-entrado Camavinga, a superar em velocidade Cubarsí para assistir.Após nove vitórias seguidas a abrir a edição 2026/27 de La Liga, com uma média superior a quatro golos por jogo, a equipa treinada pelo alemão Hansi Flick mantém a liderança, com 27 pontos, mas agora com dois pontos de vantagem para o vice-líder, Atlético de Madrid, e três para os ‘blancos’ da capital espanhola, que são terceiros.No regresso a Camp Nou como treinador dos madrilenos, José Mourinho passou a deter um registo de equilíbrio absoluto nas 18 ocasiões em que disputou o ‘el clásico’, com seis triunfos, seis empates e seis derrotas.Já o internacional português Bernardo Silva estreou-se hoje no clássico espanhol, ao serviço de um Real Madrid que protagonizou a ameaça inaugural, por Arda Güler, aos 11 minutos, a preceder um resto de primeira parte com várias incursões às duas áreas.O estilo ‘rendilhado’ do ‘Barça’ materializou-se em remates perigosos do seu ‘capitão’, Raphinha, enquanto a predisposição dos ‘merengues’ para transições velozes rendeu o ataque rápido conduzido por Cucurella e Yan Diomande, na origem do corte de Gerard Martín para o ressalto em Mbappé a valer o golo inaugural.Desinspirado na hora de atirar à baliza, Lamine Yamal desperdiçou uma oportunidade isolado, aos 44 minutos, mas os ‘culés’ encontraram o caminho das redes na segunda metade, quando Raphinha, ex-Vitória de Guimarães e ex-Sporting, rematou cruzado e bateu Lunin, o titular da baliza ‘merengue’ face à ausência de Courtois.Após o empate, o Barcelona teve ascendente e pareceu mais próximo do golo da vitória, mas a entrada de Camavinga para o lugar de Bernardo Silva, aos 80 minutos, foi decisiva para o lance que gerou o segundo golo de Mbappé, que vale ao Real Madrid um outubro 100% vitorioso até agora.