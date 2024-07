Médio Ana Rute pretende que Portugal dê "resposta positiva" e vença Malta

"O nosso objetivo - não só meu, mas de todas as minhas colegas que ainda não tiveram oportunidade, ou que jogam menos, e as que jogam mais de igual forma - é dar uma resposta positiva, até porque não foi o resultado que queríamos", expressou a futebolista do Sporting de Braga, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na sexta-feira, em Zenica, após quatro vitórias, a equipa das `quinas` não foi além de um `nulo`, mas passou a somar inalcançáveis 13 pontos, garantindo, assim, a subida à Liga A da Liga das Nações 2025/26.

Apesar de a equipa comandada por Francisco Neto entrar em campo com o seu objetivo já alcançado, Ana Rute prometeu total dedicação de toda a equipa para reagir ao empate registado na Bósnia-Herzegovina com uma vitória na partida de encerramento do grupo.

"Estamos a preparar este jogo exatamente como preparamos todos os outros. É mais um passo na nossa caminhada, e mais uma vitória que queremos muito. Queremos muito continuar invencíveis nesta fase e chegar com boas vibrações ao nosso objetivo", frisou.

Ana Rute ainda não somou minutos na fase de qualificação para o Europeu feminino de 2025 e confessou ainda acalentar a esperança de competir.

"Gostava muito e é para isso que trabalho todos os dias", frisou.

Após cinco de seis jornadas, Portugal lidera o Grupo B3 com 13 pontos, contra sete de Irlanda do Norte e Bósnia-Herzegovina e apenas um de Malta, que empatou (0-0) no reduto das irlandesas no primeiro jogo e depois somou quatro derrotas seguidas.

Portugal encerra esta fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025 na terça-feira, em Leiria, onde, a partir das 18:00, recebe Malta, formação que bateu fora por 2-0, com golos de Carole Costa (penálti) e Ana Capeta, em 09 de abril.