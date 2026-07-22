Futebol Internacional
Médio brasileiro Casemiro reforça norte-americanos do Inter Miami
O internacional brasileiro Casemiro é reforço do Inter Miami a custo zero, assinando contrato até ao final época de 2027, com opção de extensão até junho de 2029, anunciou esta quarta-feira o clube norte-americano de futebol.
Cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, Casemiro, de 34 anos, afirmou que o projeto apresentado pelo emblema da Florida – em que atua o argentino Lionel Messi – foi decisivo para a mudança, sublinhando a ambição de “ganhar e continuar a crescer”.
Aos órgãos oficiais do clube da Liga norte-americana de futebol (MLS), o proprietário Jorge Mas e o coproprietário David Beckham destacaram a liderança e a mentalidade vencedora do médio brasileiro, que representou São Paulo, FC Porto, Real Madrid e Manchester United, clube ao qual terminou a ligação no final da última época.
Com uma carreira marcada “pelo sucesso nos mais altos níveis do futebol de clubes e internacional”, além de 91 internacionalizações pelo Brasil, Casemiro reforça o Inter Miami com “experiência de campeão, liderança e um histórico inestimável”, acrescenta o clube.
O internacional brasileiro esteve recentemente ao serviço da seleção no Mundial2026, em que a 'canarinha' foi afastada nos oitavos de final pela Noruega.
Aos órgãos oficiais do clube da Liga norte-americana de futebol (MLS), o proprietário Jorge Mas e o coproprietário David Beckham destacaram a liderança e a mentalidade vencedora do médio brasileiro, que representou São Paulo, FC Porto, Real Madrid e Manchester United, clube ao qual terminou a ligação no final da última época.
Com uma carreira marcada “pelo sucesso nos mais altos níveis do futebol de clubes e internacional”, além de 91 internacionalizações pelo Brasil, Casemiro reforça o Inter Miami com “experiência de campeão, liderança e um histórico inestimável”, acrescenta o clube.
O internacional brasileiro esteve recentemente ao serviço da seleção no Mundial2026, em que a 'canarinha' foi afastada nos oitavos de final pela Noruega.