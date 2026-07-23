Médio croata Luka Modric renova com o AC Milan até 2027

Modric chegou ao emblema `rossonero` na época passada, tendo alinhado em 37 jogos e marcado dois golos pela equipa em que alinha o português Rafael Leão e que terminou no quinto lugar da última edição da Serie A.

Antes de se juntar ao AC Milan, o experiente médio passou 13 anos no Real Madrid, pelo qual assinou 43 golos e 95 assistências em 597 jogos nas diversas provas.

Contratado aos ingleses do Tottenham no verão de 2012, o jogador formado no Dínamo Zagreb conquistou 28 troféus com os `merengues`, incluindo seis Ligas dos Campeões, cinco Supertaças Europeias, cinco Mundiais de clubes, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos espanhóis, duas Taças do Rei e cinco Supertaças espanholas.

Luka Modric, que faz 41 anos em setembro, ganhou a Bola de Ouro e o prémio The Best em 2018, ano em que foi vice-campeão mundial de seleções ao serviço da Croácia, com a qual também perdeu a final da Liga das Nações em 2023 e terminou o Campeonato do Mundo de 2022 no terceiro lugar.

Recentemente, o capitão da Croácia esteve no Mundial2026, sendo titular nos quatro encontros que a equipa disputou, o último dos quais diante de Portugal, que ditou o afastamento dos croatas nos 16 avos de final, com uma derrota por 2-1.

O AC Milan vai ser treinado pelo português Ruben Amorim em 2026/27, rendendo no cargo Massimiliano Allegri.