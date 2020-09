Médio croata Rakitic volta ao Sevilha e assina por quatro anos, até 2024

“Sevilha e FC Barcelona chegaram a um acordo para a transferência do médio Ivan Rakitic, que assim viverá a sua segunda fase ‘branco e vermelho’, depois de pertencer ao clube entre janeiro de 2011 e junho de 2014”, anunciaram os andaluzes no seu sítio oficial.



A equipa dirigida por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, assegurou o concurso do atleta de 32 anos para as próximas quatro épocas, até 2024.



“O croata regressa a casa seis temporadas depois para continuar uma história que começou em 2011”, congratula-se o clube, referindo-se ao atleta que foi 105 vezes internacional pela Croácia, atual vice-campeã do Mundo.



Rakitic conquistou a Liga Europa pelo Sevilha em 2014 – o clube voltou a vencer a edição deste ano -, uma época antes de ser campeão da Europa pelos catalães.



O FC Barcelona agradeceu ao croata todo o “empenho e dedicação” ao serviço dos ‘blaugrana’, pelos quais conquistou quatro Ligas espanholas, quatro Taças do Rei, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.