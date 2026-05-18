Futebol Internacional
Mundial 2026
Médio espanhol Fermín López sofre lesão e coloca em risco o Mundial2026
O futebolista internacional espanhol Fermín López, do FC Barcelona, sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, anunciou hoje o clube catalão.
O FC Barcelona não especificou o tempo de paragem do jogador, que se lesionou no domingo, no triunfo em casa sobre o Betis (3-1), da 37.ª e penúltima jornada da Liga espanhola, tendo sido substituído ao intervalo por Alejandro Baldé.
Segundo a imprensa espanhola, a lesão poderá comprometer a presença do médio no próximo Campeonato do Mundo, uma vez que este tipo de recuperação costuma exigir várias semanas de paragem.
O médio integra regularmente as opções do selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, e afirmou-se esta temporada como uma das peças fundamentais no meio-campo do FC Barcelona.
Em 48 jogos pelos 'blaugrana', somou 13 golos e 17 assistências, contribuindo para a conquista da Liga espanhola e da Supertaça de Espanha.
Segundo a imprensa espanhola, a lesão poderá comprometer a presença do médio no próximo Campeonato do Mundo, uma vez que este tipo de recuperação costuma exigir várias semanas de paragem.
O médio integra regularmente as opções do selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, e afirmou-se esta temporada como uma das peças fundamentais no meio-campo do FC Barcelona.
Em 48 jogos pelos 'blaugrana', somou 13 golos e 17 assistências, contribuindo para a conquista da Liga espanhola e da Supertaça de Espanha.