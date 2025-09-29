Médio espanhol Marc Bernal renova com FC Barcelona até 2029
O médio espanhol Marc Bernal, de 18 anos, prolongou contrato com o FC Barcelona até junho de 2029, informou hoje o clube líder da Liga espanhola de futebol.
O futebolista, que se lesionou com gravidade no joelho esquerdo em agosto do último ano e apenas regressou aos relvados, com poucos minutos, já esta época, é um dos jogadores da formação dos catalães.
“Este é o dia mais especial e feliz da minha vida. Se mo dissessem há dois anos, não acreditava, todos os miúdos sonham com isto. O meu sonho tornou-se realidade”, disse o jovem jogador, citado pelo clube.
Na última época, na sua subida à equipa principal, Bernal fez três jogos a titular, mas lesionou-se gravemente no embate diante do Raio Vallecano, com uma rotura no ligamento cruzado do joelho esquerdo que o afastou durante toda a temporada.
