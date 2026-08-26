Futebol Internacional
Médio espanhol Nico González troca o Manchester City pelo Newcastle
O médio espanhol Nico González, que passou pelo FC Porto entre 2023 e 2025, é o mais recente reforço do Newcastle, proveniente do Manchester City, anunciaram os dois clubes da Liga inglesa de futebol.
Os ‘magpies’ não revelaram a duração do contrato nem os valores envolvidos na transferência, mas a comunicação social britânica refere que o negócio pelo jogador, de 24 anos, deverá atingir os 58 milhões de euros (ME), entre valor fixo e variáveis.
Nico González, que foi apresentado aos adeptos em St. James' Park antes do início do jogo de hoje com o West Bromwich Albion, da Taça da Liga inglesa, representava o Manchester City desde fevereiro de 2025, quando os ‘citizens’ o contrataram ao FC Porto por 60 ME.
Pela formação de Manchester, o médio formado no FC Barcelona participou em 58 jogos e marcou quatro golos.
Nico González, que foi apresentado aos adeptos em St. James' Park antes do início do jogo de hoje com o West Bromwich Albion, da Taça da Liga inglesa, representava o Manchester City desde fevereiro de 2025, quando os ‘citizens’ o contrataram ao FC Porto por 60 ME.
Pela formação de Manchester, o médio formado no FC Barcelona participou em 58 jogos e marcou quatro golos.