Futebol Internacional
Médio inglês Connor Gallagher é reforço do Tottenham
O futebolista internacional inglês Connor Gallagher está de regresso a Inglaterra, para representar o Tottenham, depois de época e meia ao serviço do Atlético de Madrid, anunciaram os dois clubes.
“O Tottenham Hotspur tem a satisfação de anunciar ter assinado com Connor Gallagher, do Atlético de Madrid (…). O internacional inglês, de 25 anos, assinou um contrato de longa duração com o clube”, informaram os ‘spurs’ no seu site oficial.
Também na sua página oficial, o emblema espanhol, que em agosto de 2024 tinha contratado o médio ao Chelsea, por 42 milhões de euros (ME), anunciou a saída de Gallagher, num negócio em que nenhum dos clubes revelou os valores da transferência. Contudo, a comunicação social britânica refere que o negócio ronda os 40 ME.
“Gallagher chegou ao nosso clube no verão de 2024, proveniente do Chelsea, e desde então disputou 77 jogos com a ‘rojiblanca’, marcou sete golos e fez sete assistências”, referiram os ‘colchoneros’.
O médio, que fez toda a formação, desde os juvenis, no Chelsea, representou também o Charlton, Swansea, West Bromwich e Crystal Palace, sempre por empréstimo dos ‘blues’, pelos quais jogou na equipa principal em 2022/23 e 2023/24.
“Queria ser um jogador dos ‘spurs’ e felizmente o clube queria o mesmo. Foi muito fácil, aconteceu rapidamente e estou preparado para entrar em campo”, disse o jogador, citado pelo emblema londrino.
No Tottenham, Connor Gallagher terá como companheiro de equipa o internacional português João Palhinha.
