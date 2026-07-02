Médio internacional inglês Elliot Anderson reforça Manchester City

“Manchester City e Nottingham Forest alcançaram um acordo para a transferência de Elliot Anderson”, refere o clube de Manchester, num comunicado divulgado no site oficial.



O médio, de 23 anos, completou os exames médicos no Kansas, no Estados Unidos, onde se encontra a seleção inglesa, e a formalização da transferência será feita quando regressar a Inglaterra.



Apesar de nem o City nem o Nottingham Forest terem revelado os valores do negócio, a imprensa britânica adianta que os 'citizens' vão pagar 135 milhões de euros (ME), tornando Anderson o jogador inglês mais caro da história, estatuto que pertencia a Jude Bellingham desde que trocou o Borussia Dortmund pelo Real Madrid por 127 ME, em 2023.



Nas duas últimas épocas, o médio alinhou no Nottingham Forest, com 92 jogos disputados e seis golos marcados, e no City vai ser treinado por Enzo Maresca, oficializado esta semana no cargo que foi do espanhol Pep Guardiola durante uma década.



Elliot Anderson, que começou a formação no Sutton United e prosseguiu, a partir dos juniores, no Newcastle, representou ainda em seniores os ‘magpies’, mas também o Bristol Rovers, por empréstimo.



