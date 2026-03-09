Meias-finais e final da Youth League disputam-se em Lausana em 17 e 20 de abril

Os últimos três encontros da atual edição da prova, que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, vão ser disputados no estádio La Tuilière, com capacidade para 11.000 espetadores, devido às obras de remodelação do estádio Colovray, em Nyon, também na Suíça, palco de 10 das 11 finais anteriores.



Os jogos das meias-finais estão agendados para 17 de abril, sexta-feira, com início às 13:00 e 17:45 (horas de Lisboa), e a final realiza-se na segunda-feira seguinte, 20 de abril, a partir das 17:45.



Benfica e Sporting podem qualificar-se para a fase decisiva da Youth League da época 2025/26, uma vez que vão defrontar nos quartos de final o Inter de Milão e o Real Madrid, respetivamente, em partidas marcadas para 18 de março, nos estádios das equipas italiana e espanhola.



As ‘águias’ já conquistaram o título uma vez, na temporada 2021/22, depois de o FC Porto se ter tornado o primeiro clube português a erguer o troféu, em 2018/19, enquanto os ‘leões’ têm como melhor resultado a presença nas meias-finais, em 2022/23.