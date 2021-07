Memphis Depay chega ao FC Barcelona para "ganhar muitos títulos"

Em declarações à televisão do clube 'culé', o ex-jogador dos franceses do Lyon, que chegou hoje à Catalunha, não escondeu a "enorme felicidade por jogar no Camp Nou e conhecer todos os que fazem parte do Barça".



Depay, de 27 anos, destacou o reencontro com o técnico Ronald Koeman, que lhe transmitiu "confiança" numa altura complicada: "Ele deu-me confiança quando estava lesionado, apoiou-me para vir para o maior clube do Mundo. Estou preparado para dar o melhor de mim".



No Euro2020, ao serviço da 'laranja mecânica', o avançado anotou dois golos e outras tantas assistências, em quatro encontros.



Esta será a primeira experiência de Depay em Espanha, após somar passagens por PSV Eindhoven (Países Baixos), Manchester United (Inglaterra) e Lyon, clube do qual se desvinculou no final da época a custo zero.