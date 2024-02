Mendilibar sucede a Carlos Carvalhal no comando técnico do Olympiacos

Mendilibar, de 62 anos, começou a época no Sevilha, mas acabou por sair do clube devido aos mais resultados, prosseguindo agora a carreira na Grécia, ao serviço do clube que conquistou o título de campeão helénico em 22 das últimas 27 edições da competição e que está atualmente em quarto no campeonato.



Na quinta-feira, Carlos Carvalhal deixou o Olympiacos, por mútuo acordo, na sequência da saída do diretor desportivo Pedro Alves, depois de as partes terem concluído não haver condições para a continuidade do projeto.



Carvalhal chegou ao Olympiacos em 05 de dezembro de 2023, na mesma altura de Pedro Alves, antigo dirigente do Estoril Praia, regressando à Grécia, onde tinha treinado o Asteras Tripolis em 2008/09, para suceder ao espanhol Diego Martínez.